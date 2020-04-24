القوات الجنوبية تصد هجوم حوثي غرب الضالع

الضالع(المندب نيوز ) خاص

صدت القوَّات المُسَلَّحَة الجنُوبيَّة في محور الضالع قطاع (المشاريح ـ قروض) غرب محافظة الضالع هجومًا حوثيًا مساء اليوم الجمعة.

وفي تفاصيل المعركة التي دامت مدة ثلاث ساعات، حاولت المليشيات الحُوثية التَّسلُّل إلى بعض مواقع القوَّات الجنوبيَّة، إلَّا إنَّها واجهت مقاومة عنيفة أجبرتها على التراجع، ووجَّه سلاحي الدروع والمدفعيَّة ضرباتٍ قوية لمواقع العدوّ شرقي مديرية الحشاء ردًّا على هذا الهجوم أوقع خسائر في الأرواح والعتاد .