المندب نيوز

القوات الجنوبية تصد هجوم حوثي غرب الضالع

24 أبريل، 2020
0
القوات الجنوبية تصد هجوم حوثي غرب الضالع

الضالع(المندب نيوز ) خاص 

صدت القوَّات المُسَلَّحَة الجنُوبيَّة في محور الضالع قطاع (المشاريح ـ قروض) غرب محافظة الضالع هجومًا حوثيًا مساء اليوم الجمعة.

وفي تفاصيل المعركة التي دامت مدة ثلاث ساعات، حاولت المليشيات الحُوثية التَّسلُّل إلى بعض مواقع القوَّات الجنوبيَّة، إلَّا إنَّها واجهت مقاومة عنيفة أجبرتها على التراجع، ووجَّه سلاحي الدروع والمدفعيَّة ضرباتٍ قوية لمواقع العدوّ شرقي مديرية الحشاء ردًّا على هذا الهجوم أوقع خسائر في الأرواح والعتاد .

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الجنوبية الضالع القوات تصد حوثي غرب هجوم

إقرا أيضا

Photo of السلطة المحلية بتريم تقر الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك

السلطة المحلية بتريم تقر الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك

24 أبريل، 2020
Photo of استشهاد ثلاثة من أبطال لواء الأماجد في مواجهات عنيفة مع الحوثين بمكيراس

استشهاد ثلاثة من أبطال لواء الأماجد في مواجهات عنيفة مع الحوثين بمكيراس

24 أبريل، 2020
Photo of اللواء “السقطري” يكرم مُنقذي الرجل المسن بكريتر ويحيي فيهم روح الأقدام والشجاعة

اللواء “السقطري” يكرم مُنقذي الرجل المسن بكريتر ويحيي فيهم روح الأقدام والشجاعة

24 أبريل، 2020
Photo of بكلفة  60 ألف دولار.. مدير مستشفى حورة يستلم جهاز أشعة سينية دجتال ” DR”

بكلفة  60 ألف دولار.. مدير مستشفى حورة يستلم جهاز أشعة سينية دجتال ” DR”

24 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق