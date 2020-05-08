القوات الجنوبية تغرس الانتماء في نفوس أبناء الضالع (ملف)

استطاعت القوات المسلحة الجنوبية أن تزرع الانتماء في نفوس أبناء محافظة الضالع والتي تشهد معارك ضارية مع المليشيات الحوثية، إذ أن ذلك انعكس على اشتعال المنافسة بين أبناء المحافظة لتجهيز وجبات الإفطار والسحور للمرابطين على الجبهات والذين حققوا انتصارات عديدة خلال الأيام الماضية.

وتتسابق قرى محافظة الضالع في الفوز بإعداد وتجهيز وجبات الإفطار والسحور للمقاتلين المرابطين على الجبهات منذ أول أيام شهر رمضان المبارك، وأطلق أهالي منطقة شكع في محافظة الضالع، أمس الخميس، قافلة إفطار وعشاء لأبطال القوات المسلحة الجنوبية المرابطة على الجبهات لمواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية، شمال المحافظة، وسبقتها في ذلك العديد من قرى المحافظة.

وكانت القوات المسلحة الجنوبية قد أحبطت القوات المسلحة الجنوبية، الثلاثاء الماضي، هجوما لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه هجار – باب غلق، وتصدت حسب مصادر ميدانية، لقصف من مليشيات الحوثي ما أدى لانكسار المليشيات المدعومة من إيران والتي تراجعت إلى مواقعها السابقة بعد تلقيها ضربات موجعة أفقدتها توازنها.

“المشهد العربي” يقدم لقرائه ملفاً يتضمن أبرز نجاحات القوات المسلحة الجنوبية في جبهة الضالع خلال الأسبوع الماضي:

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