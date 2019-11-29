القوات الجنوبية تفشل رابع محاولة تسلل حوثي غرب الضالع

الضالع(المندب نيوز )خاص

أفشلت القوات الجنوبية رابع محاولة تسلل حوثي غرب الضالع ،يوم أمس الخميس.

ولقي عدد من الملشيات الحوثية مصرعهم وجرح اخرين ، خلال محاولة التسلل الفاشلة التي قامت بها المليشيات الحوثية باتجاه منطقة بتار.

وأكدت مصادر محلية أن القوات الجنوبية تمكنت من إفشال محاولة التسلل، قبل أن تضطر بقية العناصر الحوثية للهروب من تلك المواقع.

وجاءت محاولة التسلل الحوثية بعد 24 ساعة على كسر القوات الجنوبية هجمات المليشيات على جبهات الفاخر وبتار والجب ولكمة عثمان والاقروض وصبيرة جنوب غرب الفاخر وشرق مديرية الحشاء.

وشهدت تلك الجبهات اليوم هدوءاً حذراً بعد الاشتباكات العنيفة جراء محاولة مليشيا الحوثي التقدم في أكثر من محور.