4 مايو
القوات الجنوبية تفشل هجوم حوثي واسع على باب غلق
الثلاثاء – 05 مايو 2020 – الساعة 01:57 م بتوقيت عدن ،،،
4مايو/ خاص
تمكنت القوات الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء من كسر وإفشال هجوم واسع للمليشيات الحوثية على مواقعها باتجاه هجار – باب غلق.
وقالت مصادر اعلامية عسكرية بان مليشيا الحوثي شنت فجر اليوم قصف مكثف باتجاه قطاع هجار-باب غلق، من أسلحة المدفعية وسلاح الـ BMB و 23 .
واكدت المصادر بان مليشيا الحوثي إنكسرت وتراجعت إلى مواقعها السابقة بعد تلقيها ضربات موجعة من القوات الجنوبية أفقدتها توازن كل أنساقها الهجومية.
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