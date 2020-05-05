القوات الجنوبية تفشل هجوم حوثي واسع على باب غلق

4مايو/ خاص

تمكنت القوات الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء من كسر وإفشال هجوم واسع للمليشيات الحوثية على مواقعها باتجاه هجار – باب غلق.

وقالت مصادر اعلامية عسكرية بان مليشيا الحوثي شنت فجر اليوم قصف مكثف باتجاه قطاع هجار-باب غلق، من أسلحة المدفعية وسلاح الـ BMB و 23 .

واكدت المصادر بان مليشيا الحوثي إنكسرت وتراجعت إلى مواقعها السابقة بعد تلقيها ضربات موجعة من القوات الجنوبية أفقدتها توازن كل أنساقها الهجومية.