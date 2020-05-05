4 مايو

القوات الجنوبية تفشل هجوم حوثي واسع على باب غلق

5 مايو، 2020
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الثلاثاء – 05 مايو 2020 – الساعة 01:57 م بتوقيت عدن ،،،

4مايو/ خاص

تمكنت القوات الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء من كسر وإفشال هجوم واسع للمليشيات الحوثية على مواقعها باتجاه هجار – باب غلق.

وقالت مصادر اعلامية عسكرية بان مليشيا الحوثي شنت فجر اليوم قصف مكثف باتجاه قطاع هجار-باب غلق، من أسلحة المدفعية وسلاح الـ BMB و 23 .

واكدت المصادر بان مليشيا الحوثي إنكسرت وتراجعت إلى مواقعها السابقة بعد تلقيها ضربات موجعة من القوات الجنوبية أفقدتها توازن كل أنساقها الهجومية.

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الجنوبية القوات باب تفشل حوثي على غلق هجوم واسع

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