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القوات الجنوبية تقصف تعزيزات حوثية في الفاخر وتجدد المواجهات غربي مديرية الأزارق

عدن 24 عدن 24 منذ 10 دقائق
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عدن24 ـ الضالع
استهدفت مدفعية القوات الجنوبية تعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية، شمال غربي الضالع.
ووفقا لوكالة خبر” قالت مصادر ميدانية إن وحدة المدفعية في القوات الجنوبية، استهدفت مساء السبت تعزيزات حوثية تتضمن آليات عسكرية، في منطقة حمام “النبيجات”، غربي الفاخر، بمحافظة الضالع.
وأكدت أنها أحدثت إصابات مباشرة في مركبة نقل أسلحة، أدت إلى تدميرها بالكامل، بالإضافة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وعلى الجنوب الغربي من المحافظة، تجددت المواجهات بين وحدات المشتركة ومليشيا الحوثي، مساء السبت، أثناء محاولة الأخيرة استحداث مواقع عسكرية على محاذاة جبل الشجفاء والفراشة، غربي مديرية الأزارق.
واستخدم الطرفان خلال المواجهات الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وتمكنت وحدات القوات الجنوبية من إجبار المليشيا على التراجع إلى مواقعها السابقة في منطقة “المشرر” و”الشوق” وغيرها من المواقع.

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عدن 24

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