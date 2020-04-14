القوات الجنوبية تكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة في جبهات الضالع

عدن٢٤- الضالعتلقت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في جبهات شمال الضالع خلال ليلة ملأتها المواجهات والاشتباكات الضارية في كافة محاور القتال وخطوط المواجهات المتقدمة ولجأت عقبها المليشيات إلى القصف العشوائي على القرى والتجمعات الآهلة.القوات الجنوبية حولت هجمات حوثية إلى هجمات معاكسة اكتسحت جيوب وثكنات المليشيات وقتل عشرات العناصر وجرح عدد أكبر وبقيت جثث قتلى المليشيات مرمية في الشعاب ومناطق المواجهات بعد انجلاء المعركة فجر الثلاثاء.ودارت مواجهات ليلية عنيفة (ليل الاثنين/الثلاثاء) على كل المحاور: محور وقطاع الفاخر، بيت الشرجي، الجب صبيرة، بتار، الحرة، قروض، الثوخب، مع تصعيد كبير للمليشيات الحوثية التي حاولت استغلال الهدنة للتحشيد وتحقيق مكاسب ميدانية.وعند الفجر ساد الهدوء الحذر جبهة غرب الضالع (الفاخر – الجب – بتار – أكمة الدكام – المشاريح) بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الساعات الماضية.مجريات معارك هي الأعنفخاضت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية منذ منتصف الليل اشتباكات هي الأعنف مع مليشيات الحوثيين، ذراع إيران في اليمن، في قطاع حجر القتالي استخدمت خلالها كافة أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.وتمكنت القوات الجنوبية، خلال المواجهات، التصدي لسلسلة من التسللات والهجمات للمليشيات، حيث حاولت باستماتة التقدم بتغطية نارية كثيفة نحو مواقع تحصينات المقاومة الجنوبية في محور الجب وبتار والمشاريح، وتم إحباط آخر هجوم شنته المليشيات سبقه قصف عنيف على منازل المواطنين بمنطقة المشاريح.وفي موقع الحرة بمحور حجر القتالي تصدت القوات لهجوم مماثل لمليشيات الحوثي بتغطية نارية كثيفة على موقع الحرة وموقع الشهيد العشوي، وتم التصدي لها وكسر شوكتها بدعم وإسناد مباشر من وحدات عسكرية تابعة للواء الأول صاعقة المرابطة هناك بقيادة القائد الميداني ناظم العبل وتكبد خلالها الحوثيون خسائر في الأرواح والعتاد.وتوسعت رقعة الاشتباكات لتشمل كل المحاور القتالية الممتدة في جبهات شمال الضالع وتركزت بشكل مباشر على محور حجر لما لها من أهميه استراتيجية في حسابات وخطط المليشيات.وكثفت المليشيات الحوثية تواجدها وتعزيزاتها المتتالية خلال اليومين الماضيين مستغلة قرار وقف إطلاق النار في مساعيها لصناعة نصر وتعويض الهزائم التي منيت بها خلال المعارك السابقة.-نيوزيمن

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