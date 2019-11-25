4 مايو

القوات الجنوبية تكسر ثاني زحف حوثي في اقل من 24 ساعة

4 مايو 4 مايو منذ 28 دقيقة
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افاد مصدر عسكري في الوية المقاومة الجنوبية عن اندلاع اشتباكات عنيفة خلال الساعات الماضيه في محيط جبل الشجفاء، والمشمر، والفراشة، وبلدة حلحال في مديرية الأزارق بين وحدات من اللواء “الخامس” مقاومة ومسلحي الإنقلاب الحوثي .

وحسب مصدر عسكري: فإن مسلحي جماعة الحوثي حاولوا التقدم صوب مواقع تمركز أبطال القوات الجنوبية وشن زحف واسع استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة .

وأكد المصدر : بأن قوات اللواء الخامس مقاومة بقيادة القائد/محمود البتول تمكنت من كسر الزحف المليشياوي الواسع الذي شنته العناصر الحوثية وكبدتها خسائر فادحة حسب إشارة المصدر.

ويعد هذا الزحف هو الثاني في جبهة الأزارق، والسادس في جبهة الضالع خلال ال 24 ساعة

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4 مايو

4 مايو

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