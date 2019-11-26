القوات الجنوبية تكسر عدة زحوف للانقلابيين على الضالع

تمكنت القوات الجنوبية في محافظة الضالع من كسر زحف لميليشيات الحوثي على مواقع تمركزها في جبهة «باب غلق» شمال غربي مديرية قعطبة، وهو الزحف الخامس خلال اليومين الماضيين.

وذكر المركز الإعلامي لجبهة الضالع «تمكنت وحدات من قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع من كسر زحف ميليشياوي واسع صوب مواقع تمركز القوات الجنوبية في جبهة باب غلق شمال غربي مديرية قعطبة.

وأوضح: شنت الميليشيات الحوثية عملية زحف واسع صوب مواقع تمركز قوات الحزام الأمني هناك، لتندلع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة والعيارات النارية.

وتمكنت القوات الجنوبية المتمثلة بقوات الحزام الأمني المرابطة في جبهة باب غلق من كسر الزحف الحوثي الواسع، وهو الزحف الخامس الذي شنته الميليشيات خلال 24 ساعة في جبهات الجب وبتار والأزارق والفاخر.

من جانب آخر، أفاد مصدر محلي بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في محيط جبل الشجفاء، والمشمر، والفراشة، وبلدة حلحال في مديرية الأزارق بين وحدات من اللواء الخامس مقاومة ومسلحي الانقلاب الحوثي. وحاولت الميليشيات التقدم صوب مواقع تمركز القوات المشتركة وشنت زحفاً واسعاً استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، غير أن الأولى كسرت هذا الزحف.

