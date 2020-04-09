عدن تايم

القوات الجنوبية تكسر هجمات وتسللات حوثية شمال الضالع

10 أبريل، 2020
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عدن تايم / خاص.

تمكنت القوات الجنوبية فجر اليوم الخميس من صد وإفشال عدد من الهجمات ومحاولات تسلل كانت قد أقدمت عليها المليشيات الحوثية باتجاه مواقع القوات الجنوبية في المناطق الواقعة مابين عزلتي الثَّوخَب و قَروض شمال شرقي مديرية الحُشاء.

وفي حديث لـ «لمركز الإعلامي لمحور الضالع» أدلى به قائد كتائب الشهيد العشوي “منصور العشوي” أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران كانت قد حاولت التسلل باتجاه مواقع معزوب مُحَيربَات وحَبيل ناجي والسَّاحِلة والحَرَّة قَرَوض، لكن سرعان ما تم صدها ودحرها باتجاه مواقعها السابقة وسط مواجهات محتدمة استمرت طوال ساعات الليل حتى ساعات الصباح، تكبدت فيها المليشيات الحوثية خسائر كبيرة.

وبحسب قيادة العمليات المشتركة لمحور الضالع أن محاولة المليشيات الحوثية التسسل عبر هذه المناطق ذات التضاريس الوعرة والبعيدة عن الطرق الرئيسية تأتي بسبب الإنكسارات والنكسات المتتالية التي تتلقاها في نقاط المواجهات الرئيسية بمختلف جبهات القتال لمحور الضالع، وهي محاولة منها لتحقيق نصر معنوي لا أكثر، وانها -المليشيات- قد فتحت على نفسها فوهة نار جديدة ولن تكون عناصرها إلا طعام للسباع في تلك الشعاب والوديان النائية، وأن القوات الجنوبية والمشتركة على أهبة الإستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة كل التحديات.

المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع “فؤاد قايد جباري” في تعليق له حول مستجدات هذه المواجهات خص به “المركز” أن القوات الجنوبية في جبهات محور الضالع ملتزمة بقرار التحالف وقف إطلاق النار، لكن هذا لايمنعها من حق الدفاع عن نفسها، وستستهدف أي تحرك معاد للعدو يصب في هذا الإطار وستتعامل معه بكل حزم كما حدث في معارك الساعات الماضية.

الجدير بالذكر أن المناطق التي اندلعت فيها هذه المواجهات كانت بمنأى عن دائرة المعارك منذ بدء المواجهات، وكان أهالي عزلة الثوخب قد أبرموا اتفاق لعدم ادخالها في دائرة المواجهات، لكن المليشيات الحوثية خرقت هذا الإتفاق في محاولتها التسلل عبرها فجر اليوم واطلاقها للنار من جبل المَصيوح باتجاه مواقع القوات الجنوبية، وهو الأمر الذي دفعها للتحرك والرد حسب قواعد الإشتباك.

#معركة_قطع_النفس
#المركز_الإعلامي_لمحور_الضالع_القتالي

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