القوات الجنوبية تكسر هجوما حوثيا في بتار غرب الضالع
و في حديث مع “المركز الإعلامي لجبهة الضالع” قال مصدر ميداني: بأن المليشيات المدعومة من إيران شنت هجوما عنيفا على مواقع القوات الجنوبية الواقعة علي نسق الجبهة الأول في بتار و استخدمت مختلف أنواع الأسلحة منها: أسلحة الدروع، و المضادات الجوية .
و طبقا للمصدر: بعد اشتباكات عنيفة تمكنت القوات الجنوبية من التصدي لهجوم المليشيات و كبدتهم خسائرا جديدة وسط سقوط عددا من القتلى و الجرحى في صفوف العناصر الحوثية المدعومة من إيران .
و في سياق متصل تكمنت كتائب الشهيد القائد “مروان العشوي” من إجبار مجاميع حوثية مسلحة على التراجع صوب منطقة بلاد الحيقي بعد محاولات الأخيرة التسلل و استحداث ثكنات عسكرية بالقرب من موقع “القفة” الذي تسيطر عليه كتائب “العشوي” واحدة من أبرز التشكيلات العسكرية الجنوبية المشاركة ضمن عمليات معركة “صمود الجبال” شمال و غربي محافظة الضالع .
#معركة_صمود_الجبال
#المركز_الإعلامي_لجبهة_الضالع
بعد اشتباكات عنيفة .. القوات الجنوبية تكسر هجوما حوثيا في بتار غرب الضالع ( تفاصيل )الضالع: خاص تمكنت قبل نحو ساعة…
Gepostet von المركز الإعلامي لجبهة الضالع am Donnerstag, 23. Januar 2020