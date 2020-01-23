القوات الجنوبية تكسر هجوما حوثيا في بتار غرب الضالع

تمكنت قبل نحو ساعة من مساء يومنا هذا الخميس وحدات من القوات الجنوبية المشتركة من كسر عملية عسكرية هجومية للمليشيات الحوثية في محيط منطقة بتار بقعطبة غربي محافظة الضالع .

و في حديث مع “المركز الإعلامي لجبهة الضالع” قال مصدر ميداني: بأن المليشيات المدعومة من إيران شنت هجوما عنيفا على مواقع القوات الجنوبية الواقعة علي نسق الجبهة الأول في بتار و استخدمت مختلف أنواع الأسلحة منها: أسلحة الدروع، و المضادات الجوية .

و طبقا للمصدر: بعد اشتباكات عنيفة تمكنت القوات الجنوبية من التصدي لهجوم المليشيات و كبدتهم خسائرا جديدة وسط سقوط عددا من القتلى و الجرحى في صفوف العناصر الحوثية المدعومة من إيران .

و في سياق متصل تكمنت كتائب الشهيد القائد “مروان العشوي” من إجبار مجاميع حوثية مسلحة على التراجع صوب منطقة بلاد الحيقي بعد محاولات الأخيرة التسلل و استحداث ثكنات عسكرية بالقرب من موقع “القفة” الذي تسيطر عليه كتائب “العشوي” واحدة من أبرز التشكيلات العسكرية الجنوبية المشاركة ضمن عمليات معركة “صمود الجبال” شمال و غربي محافظة الضالع .

#معركة_صمود_الجبال

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الضالع