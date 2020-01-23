عدن تايم

القوات الجنوبية تكسر هجوما حوثيا في بتار غرب الضالع

23 يناير، 2020
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تمكنت قبل نحو ساعة من مساء يومنا هذا الخميس وحدات من القوات الجنوبية المشتركة من كسر عملية عسكرية هجومية للمليشيات الحوثية في محيط منطقة بتار بقعطبة غربي محافظة الضالع .

و في حديث مع “المركز الإعلامي لجبهة الضالع” قال مصدر ميداني: بأن المليشيات المدعومة من إيران شنت هجوما عنيفا على مواقع القوات الجنوبية الواقعة علي نسق الجبهة الأول في بتار و استخدمت مختلف أنواع الأسلحة منها: أسلحة الدروع، و المضادات الجوية .

و طبقا للمصدر: بعد اشتباكات عنيفة تمكنت القوات الجنوبية من التصدي لهجوم المليشيات و كبدتهم خسائرا جديدة وسط سقوط عددا من القتلى و الجرحى في صفوف العناصر الحوثية المدعومة من إيران .

و في سياق متصل تكمنت كتائب الشهيد القائد “مروان العشوي” من إجبار مجاميع حوثية مسلحة على التراجع صوب منطقة بلاد الحيقي بعد محاولات الأخيرة التسلل و استحداث ثكنات عسكرية بالقرب من موقع “القفة” الذي تسيطر عليه كتائب “العشوي” واحدة من أبرز التشكيلات العسكرية الجنوبية المشاركة ضمن عمليات معركة “صمود الجبال” شمال و غربي محافظة الضالع .

#معركة_صمود_الجبال
#المركز_الإعلامي_لجبهة_الضالع

بعد اشتباكات عنيفة .. القوات الجنوبية تكسر هجوما حوثيا في بتار غرب الضالع ( تفاصيل )الضالع: خاص تمكنت قبل نحو ساعة…

Gepostet von ‎المركز الإعلامي لجبهة الضالع‎ am Donnerstag, 23. Januar 2020

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