القوات الجنوبية تكسر هجوما لمليشيا الحوثي وتكبدها خسائر شمال الضالع



عدن تايم/خاص:

كبدت القوات الجنوبية , مليشيات الحوثي خسائر كبيرة بسقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصرها, في جبهات الضالع جنوبي البلاد.

وتصدت القوات الجنوبية لهجوم حوثي عنيف في قطاع الفاخر بمنطقة حبيل العبدي بقعطبة

وأفاد, المتحدث الرسمي باسم محور الضالع العسكري فؤاد قائد جباري.أن الهجوم الذي قامت به مليشيا الحوثي من عدة جبهات في قطاع الفاخر غرب مديرية قعطبة تم كسره وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحُوثي.

وأشار, جباري إلى أن هجوم القوات الغازية كان من ثلاث جبهات في قطاع الفاخر (باب غلق، حبيل العبدي، تبة عُثمان) وتمكّنت القوات الجنوبية عقب مواجهات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة من صد الهجوم وتكبيد المهاجمين خسائر في العديد والعتاد.

وأكد أن جبهات القتال شمال وغرب محافظة الضالع تشهد هدوءاً بعد المواجهات العنيفة وأن الوضع حالياً تحت السيطرة بشكل كامل.