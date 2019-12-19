القوات الجنوبية تنسف تعزيزات حوثية وتكبدها خسائر بالعتاد والارواح غرب الضالع

4 مايو / خاص



افلشت وحدات القوات الجنوبية المرابطة بجبهة “الجب” جنوب غربي مديرية قعطبة محاولة زحف واسعة لمليشيا الحوثي صباح الأربعاء، بعد اشتباكات عنيفة استخدمت فيها المدفعية وأسلحة الدروع .

وقال مصدر قيادي في القوات الجنوبية : إن قوات من اللواء “الثالث” مقاومة واللواء “السابع” صاعقة” وكتائب “الشوبجي” تمكنت من كسر زحف واسع لمليشيات الحوثي في محيط معسكر الجب الإستراتيجي بعد تدخل المدفعية الجنوبية التي قصفت تحصينات المليشيات الحوثية في صبيرة و العرائف و محيط بلدة بتار مما أجبرها على التراجع بعد سقوط عددا من القتلى والجرحى في صفوفها حسب إحاطة المصادر .

وفي سياق متصل قال مصدر في اللواء “الرابع” مقاومة جنوبية ان وحدات القوات الجنوبية وقوات الحزام الأمني التي يقودها القائد العام لجبهة الضالع العقيد “أحمد القبه” وقوات من اللواء “30مدرع” وكتيبة الشهيد القائد “بكيل السيلة” كسرت زحفا حوثيا واسعا شنته الجماعة الحوثية، ذراع إيران، على مواقع تمركز القوات الجنوبية في قرية مرخزة و لكمة عثمان و حبيل الكلب بعد اندلاع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة .

وأكد المصدر ان القوات الجنوبية كبدت مليشيات الحوثي خسائر بشرية كبيرة و أجبرتها على التراجع الى مواقعها السابقة في الوقت الذي رفعت فيه القوات الجنوبية جهوزيتها للحد الأعلى .

و تتزامن الزحوفات الحوثية الأخيرة في جبهتي الجب و الفاخر بعد ساعات قليلة من اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات اللواء “الثاني” مقاومة و مليشيات الحوثي في محيط جبل “وينان” الإستراتيجي في قلب جبهة مريس شمالي محافظة الضالع

