القوات الجنوبية تواجه الحشد الحوثي في الضالع بعنصر المفاجأة

استطاعت القوات المسلحة الجنوبية أن تسيطر على مواقع إستراتيجية تمكنها من استخدام عنصر المباغتة في عملياتها التي تستهدف من خلالها المليشيات الحوثية، تحديداً في ظل الحشد الحوثي المستمر للمقاتلين والمرتزقة في وقت تعرضت فيه لخسائر فادحة على مدار الأسبوعين الماضيين.

وبحسب العديد من العسكريين فإن الاندفاع الحوثي نحو الضالع لتلافي مزيد من الخسائر يتطلب التعامل معه بحنكة عسكرية بحيث تقوم القوات الجنوبية بتأمين المواقع التي سيطرت عليها، والتعرف على خطط العناصر الانقلابية التي تحاول أن تعيد ترتيب أوراقها في تلك المنطقة، بعد أن أحدثت الخسائر العسكرية انشقاقات عدة في صفوفها وصلت إلى تخلص القيادات من المقاتلين الذين يرفضون الزج بهم في تلك المعارك.

وبدا واضحا أن القوات الجنوبية تتعامل مع الحشود الجديدة من هذا المنطلق الذي تركز فيه على العمليات العسكرية الدقيقة والمركزة من دون أن تندفع بشكل كبير بما قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح والعتاد، وذلك لامتصاص الغضب الحوثي من الخسائر الماضية وتلقينهم خسائر جديدة تؤثر مجدداً على الحالة النفسية للعناصر التي تقاتل في صفوفه.

ونفذت القوات المسلحة الجنوبية اليوم الأحد، عمليات عسكرية مركزة على مواقع المليشيات الحوثية شمال الضالع، ما أسفر عن تحقيق نتائج مميزة على الأرض، وتمكنت القوات الجنوبية من تنفيذ عملية عسكرية ناجحة أسفرت عن قنص عنصرين من مليشيا الحوثي في بلدة حبيل الكلب القريبة من الفاخر.

واستهدفت وحدات مدرعة جنوبية بقذائف الهاون تجمعاً حوثياً بينهم مشرفين حوثيين في جبهة بتار، وتزامنت تلك العمليات مع استهداف المليشيات الحوثية منزل المواطن سعيد صالح الفتاحي الواقع في بلدة بتار غربي مديرية قعطبة.

فيما واصلت مليشيا الحوثي استقدام تعزيزات جديدة إلى جبهتي بتار والفاخر، وسادت أجواء من الهدوء الحذر جبهتي مريس والأزارق، وسط توقعات باستمرار اندلاع الاشتباكات فيها بشكل متقطع.

وتمكنت القوات الجنوبية، أمس الأول الجمعة، من تحرير مواقع جديدة شمال غرب قعطبة, واستطاعت صد زحف حوثي في جبهة صبيرة وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح.

وكانت القوات الجنوبية قد تمكّنت مؤخرًا من التصدي لهجومين حوثيين في جبهتي هجار وبتار غربي قعطبة، حيث قالت مصادر عسكرية إنَّ المليشيات الحوثية شنَّت هجومها الأول على مواقع القوات الجنوبية في جبهة هجار جنوبي منطقة العود.

ونجحت القوات الجنوبية في التصدي للهجوم الحوثي وأجبرته على التراجع وسط سقوط قتلى وجرحى بصفوف المليشيات، في وقت شنّت فيه المليشيات الحوثية هجومًا ثانيًّا على مواقع القوات الجنوبية في جبهة بتار من مسارين وهما حبيل عُبيد شمال شرقي مديرية الحشاء وحبيل السّمَاعي غربي مديرية قعطبة.

وأفادت المصادر بأنّ القوات الجنوبية نجحت في التصدي للهجوم الحوثي بعد مواجهات استمرت أكثر من ساعتين، وبعدها شنّت القوات المسلحة المرابطة بمعسكر الجب هجومًا كبيرًا على أماكن تمركز الحوثيين في جنوب حبيل السماعي وكبَّدت المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.