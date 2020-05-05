عدن تايم

القوات الجنوبية تواصل تقدمها في مناطق غرب الضالع

5 مايو، 2020
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تمكنت القوات الجنوبية من كسر هجمات حوثية حاولت استعادة مواقعها التي خسرتها في الضفور والقفاء شمال شرق “الحشاء” وتكبدت خسائر جديدة

وتحاول المليشيات السيطرة على المناطق الواقعة شرق “الحشاء” والالتفاف على القوات الجنوبية المتواجدة في بتار و”القليحة” و”الجب” لكن القوات الجنوبية لا تتيح لها ذلك .

وقال الناطق الرسمي لمحور الضالع القتالي, فؤاد جباري, مليشيا الحوثي تحاول القيام بعملية التفاف كبيرة حول مناطق “الحرة” و”بتار” , لكننا قمنا بقطع خط الامداد في قطاع “الوخب” واسقطنا القطاع بالكامل وحررنا “المصيوح” و”الضفور” ولازالت العمليات العسكرية متواصلة باتجاه “ثخوم” جنوبي مناطق محافظة اب اليمنية .

العملية العسكري الاخيرة فتحت المجال للقوات الجنوبية لتحرير عمق “العود” و”الحشاء” وحصرت رقعة سيطرة المليشيات وهو ما يقود الى تقييد تواجدها كليا من مناطق غرب الضالع.

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