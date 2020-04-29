القوات الحكومية تكسر هجومين لمليشيا الحوثي في تعز والحديدة

كسرت القوات الحكومية، الاربعاء، هجوميين لمليشيا الحوثي، أحدهم في مدينة الحديدة (غرب اليمن) وأخر في مدينة البرح غرب تعز.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن “مجاميع مسلحة من مليشيات الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح”، إلا أن القوات الحكومية تصدت لها.

وفي تعز، قال المركز، إن ألوية المشاة واللواء الثامن عمالقة تمكنت من كسر وصد هجوم واسع شنته مليشيات الحوثي على وادي المجش ومثلث “الوازعية – البرح” وجبال رسيان في البرح بمحافظة تعز.

وأضافت، أن “القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع المليشيات أثناء الهجوم ومحاولة التقدم التي نفذتها على مواقع القوات المشتركة المرابطة في محور البرح، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة”.

تأتي هذه الهجمات في الوقت الذي اعلن التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن مدة شهر كامل ابتداءً من أول رمضان، تنفيذا لدعوات الأمم المتحدة، ومواجهة جائحة كورونا.