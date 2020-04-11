القوات الحكومية في سقطرى تلقي القبض على رئيس حزب المؤتمر وعدد من عناصر المجلس الانتقالي

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة سقطرى، من إلقاء القبض على رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام في الجزيرة، وعدد من المطلوبين أمنيا التابعين للمجلس الانتقالي الذين تسببو بحالة من الفوضى في المحافظة.

وقالت مصادر محلية، إن الأجهزة الأمنية القت القبض على رئيس حزب المؤتمر بسقطرى، جمعان سيوفي محمد، والذي كشفت التحقيقات ضلوعه بالوقوف وراء حملة الاختطافات التي نفذتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي تجاه عدد من رجال الأمن والسلطة المحلية.

وبحسب المصادر فإن القوة العسكرية التي توجهت مساء الجمعة، إلى معسكر المتمردين التابعين للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيآ، انتهت بالقبض على عدد من تلك العناصر وإيداعها السجن بتوجيهات من المحافظ رمزي محروس.

وأشارت إلى أن القوات العسكرية التابعة للشرعية، اقتادت ” جمعان سيوفي” إلى مبنى قوات الواجب السعودية المتواجدة في الأرخبيل، فيما صدرت توجيهات من المحافظ “محروس” باعتقاله وإيداعه السجن”.

وكانت قوان الانتقالي الجنوبي، نفذت حملة اعتقالات طالت رئيس لجنة صرف المكرمة السعودية في سقطرى، العميد “منصور الجند” وشقيق مدير عام شرطة محافظة أرخبيل سقطرى، العقيد فائز الشطهي وأحد جنود الأمن، واقتادوهم إلى معسكر تابع لهم.