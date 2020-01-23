المشهد اليمني

القوات السعودية تشارك بشكل مباشر في جبهة نهم .. وهذا ما تقوم به الآن.!!

23 يناير، 2020
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المشهد اليمني

قالت مصادر عسكرية إن القوات السعودية تشارك في المعارك بشكل مباشر مع الجيش الوطني في جبهة “نهم” (شرقي صنعاء) ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وأضافت المصادر، إن جنود من الجيش السعودي قاتلون في صفوف الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي.

وأكدت المصادر، أن مدفعية الجيش السعودي المتواجدة الآن في جبهة نهم، تدك تعزيزات وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية على امتداد جبهة نهم، وتوقع قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمّر آليات قتالية.

وأشارت المصادر، إلى أن المعارك الان تشتعل في ميسرة جبهة “نهم” و في “المخدرة”،

وكانت مصادر عسكرية أوضحت في وقت سابق، إن الجيش الوطني يخوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي في جبهة نهم، بدعم وإسناد مباشر لطيران التحالف العربي.

وأشارت المصادر، إلى أن الجيش الوطني بدأ معاركه ضد مليشيا الحوثي بعد تنسيق مباشر مع قادة التحالف العربي، وبمشاركة مختلف الوحدات العسكرية التابعة للجيش وقوات التحالف، وبغطاء جوي كثيف غير مسبوق.

ولليوم السادس على التوالي تشهد جبهة “نهم” شرق صنعاء، معارك دامية بين الجيش الوطني ومليشا الحوثي.

وتمكن الجيش الوطني من السيطرة على سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم، كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي، وأسفرت المواجهات عن قتل وجرح العشرات من الحوثيين.

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