القوات المشتركة تدفن تعزيزات وتمركزات حوثية في خنادقها ومخابئها

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:

الحديدة

2020-03-30 00:16:45

كبدت القوات المشتركة مليشيات الحوثي، ذراع غيران في اليمن، خسائر كبيرة، يوم الأحد، وأحبطت تحركات وتموضعات مستحدثة ومحاولات تسلل باستخدام تعزيزات كبيرة، في الجاح/ بيت الفقيه جنوبي الحديدة، بينما رصدت القوات المشتركة استحداثات وتعزيزات للمليشيات في جبهة حيس.

أفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية دفعت العشرات من عناصرها من مدينة الحسينية لتنفيذ محاولات تسلل انتحارية صوب منطقة الجاح الاستراتيجية والتمركز في مواقع مستحدثة قرب خطوط التماس.

موضحا ان وحدات الاستطلاع رصدت خلال ال 48 ساعة الماضية وصول تعزيزات للمليشيات من جهة مزارع الحسينية وتمركزها داخل أنفاق مستحدثة شرق وشمال شرق الجاح.

وأضاف المصدر أن مدفعية القوات المشتركة دفنت معظم تعزيزات المليشيات داخل أنفاقها ومخابئها ب 5 ضربات محكمة.

وسبقت المليشيات محاولات التسلل بتمشيط ناري مكثف بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية صوب مواقع القوات المشتركة، كما طال القصف قرى المرازيق ومزارع النخيل.

في اتجاه آخر قامت مليشيات الحوثي باستقدام تعزيزات من مقاتليها واستحدث مواقع قتالية جديدة في جبهة حيس بالحديدة.

مصدر عسكري في اللواء السابع عمالقة أوضح لنيوزيمن، أن مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، استقدمت مقاتلين بعد أن قامت بتدريبهم في معسكرات تابعة لها جنوب الحديدة وزجت بهم الى جبهة حيس.

وأكد المصدر: إن المليشيات تمركزت في مزارع المواطنين والمنازل الذي هجرت منها السكان، وتموضعت فيها وجعلتها منطلقاً لهجماتها، وقامت باستحداث متاريس ومواقع قتالية جديدة نصبتها من ثلاثة اتجاهات في الجبهة ذاتها من الجنوب والشرق والشمال.

يذكر أن مليشيات الحوثي قصفت صباح الاحد مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي في مدينة الحديدة، مما أدى إلى إصابة 7 عمال من المصنع بجروح بليغة.

استهداف وإصابات

وأفاد مراسل نيوزيمن، أن مليشيات الحوثي، ذراع ايران في اليمن، استهدفت بعدد من القذائف مجمع إخوان ثابت الصناعي التجاري، ما أدى إلى إصابة سبعة عمال بجروح.

وكانت مليشيات الحوثي استهدفت المجمع الصناعي الأسبوع الماضي، مما أدى إلى استشهاد عامل وإصابة اثنين آخرين.

84 ساعة تصعيد

ورفعت مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، مستويات التصعيد العسكري في جبهات مدينة ومحافظة الحديدة، مساء السبت، وليل السبت/الأحد، وخاضت القوات المشتركة قتالاً عنيفاً مع المليشيات وأخمدت مصادر نيرانها.

وكثفت المليشيات استهداف الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء بمدينة الحديدة، وقصفت بقذائف المدفعية حي منظر الشعبي في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة. وذكر مراسل نيوزيمن، أن مليشيات الحوثي، عاودت خرقها للهدنة الأممية باستهدافها مواقع القوات المشتركة في جبهة الدريهمي.