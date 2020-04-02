المشهد العربي

القوات المشتركة تدمر طقما لمليشيا الحوثي بالحديدة

3 أبريل، 2020
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دمرت القوات المشتركة اليوم الخميس طقما عسكريا تابعا لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونجحت القوات في الرد على مصادر نيران مليشيا الحوثي الإرهابية التي استهدفت مواقعها في شارع الخميس بمدينة الحديدة، وتمكنت من إخمادها.

وأكد مصدر ميداني في القوات المشتركة أن القوات أمطرت مصادر نيران مليشيا الحوثي وأخمدتها، وأسفر ذلك عن إحراق طقم عسكري تابع للمليشيا نتيجة خرقها للهدنة الأممية.

لحقت هذه الخسارة بالمليشيا بعد ساعات من إحباط القوات المشتركة محاولتي تسلل انتحاريتين لعناصر المليشيا، الأولى في مديرية التحيتا وانتهت بمصرع خمسة حوثيين وجرح آخرين، والثانية في بيت الفقية حيث أجبرت المليشيا على الفرار والتراجع بعد مقتل وجرح العشرات من عناصرها.

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الحوثي القوات المشتركة بالحديدة تدمر طقما لمليشيا

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