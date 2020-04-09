اليمن العربي

القوات المشتركة ترصد تحركات مشبوهة للمليشيا في الحشا بالضالع

9 أبريل، 2020
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رصدت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية اليوم الخميس، تحركات مشبوهة لعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية شرقي مديرية الحشا، بمحافظة الضالع.

 

ووفق إعلام المقاومة الجنوبية، فإن تحركات وصفت بـ”المريبة” لعناصر مليشيا الحوثي، رصدتها استطلاعات القوات المشتركة في محيط موقع الحرة والقشاع شرقي معسكر المشواس، شرقي مديرية الحشا.

 

وطبقا للمصدر، رفعت ألوية المقاومة جهوزيتها وأجرت عملية تمشيط واسعة من مناطق الظفير والقلة وحبيل عبيد، تحسبا لاي تسللات حوثية نحو مواقعها.

 

وفي وقت سابق رصدت تحركات ميدانية لعناصر مليشيا الحوثي التي استقدمتها مؤخرا لتعزيز صفوف مقاتليها باستحداث مواقع جديدة بمحاذاة المواقع المتقدمة بجبهات القتال التي تشهد احتداما في المواجهات

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