القوات المشتركة تسحق المليشيات الحوثية في منطقة كيلو 16 بالحديدة

تمكنت القوات المشتركة، اليوم الاثنين، من التصدي لهجوم شنته مليشيات الحوثي على منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة لمدة ساعات مع عناصر مليشيات الحوثي التي هاجمت بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .

وأضاف المصادر، أن القوات المشتركة كبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح ، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى .

وأشارت المصادر، إلى أن القوات المشتركة تمكنت من تدمير الأسلحة الثقيلة التابعة لمليشيات الحوثي فيما لاذ من تبقى من عناصر المليشيا بالفرار .