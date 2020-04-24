المشهد العربي

القوات المشتركة تصد هجوما حوثيا انتحاريا في التحيتا

24 أبريل، 2020
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أفشلت القوات المشتركة، مساء الخميس، هجوما انتحاريا لمليشيا الحوثي على موقعها في مديرية التحيتا، بمحافظة الحديدة.

وشنت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، بحسب مصادر محلية، هجوما على القوات المشتركة بالأسحة الرشاشة، وحاولت التقدم بعناصر انتحارية.

وقالت إن القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر المليشيات الإرهابية في معركة حسمتها في اقل من ساعة، بإصابات مباشرة في صفوف العناصر الإجرامية.

وقصفت مدفعية القوات المشتركة موقعا فرت إليه عناصر المليشيات بين المزارع على خط زبيد.

وتواصل مليشيا الحوثي التصعيد وخرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار يوميا في مختلف مديريات الحديدة .

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