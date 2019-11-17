القوات المشتركة تصد هجوما حوثيا جنوبي الحديدة

صدت القوات المشتركة في الحديدة، اليوم الأحد، هجوما لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وحاولت مجاميع من مليشيا الحوثي، صباح اليوم، التقدم من عدة جهات باتجاه مواقع محررة، جنوبي مديرية التحيتا.

وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.

إلى ذلك عاودت مليشيا الحوثي المتمردة، صباح اليوم، قصف مواقع تابعة للجيش الوطني، غربي مديرية حيس، جنوبي المحافظة ذاتها.

واستخدمت المليشيا المتمردة في القصف قذائف الهاون، ونيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة ، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.