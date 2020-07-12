القوات المشتركة تصد هجوما حوثيا شرقي الحديدة

تصدت القوات المشتركة، اليوم السبت، لهجوم حوثي في كليو 16 شرق مدينة الحديدة وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة أن أفراد اللواء الأول عمالقة تصدت بكل بساله واستبسال لهجوم نفذه مسلحي الحوثي فجر اليوم على كيلو 16.

وأضاف المصدر أن عددا من عناصر المليشيات لقوا مصرعهم كما جرح آخرون خلال المواجهات العنيفة التي خاضتها وحدات اللواء الأول عمالقة فيما لاذ البقية منهم بالفرار بإتجاه اوكارهم تاركين جثث قتلاهم.

وتحاول المليشيات الحوثية منذ إعلان الهدنة الأممية المتمثلة بإتفاقية السويد، أحداث اي انتصار ولو إعلامياً يعيد الثقة لعناصرها المتقهقرة ولكن دون جدوى حيث تتوالى خسائرها على أيادي القوات