المندب نيوز

القوات المشتركة تضبط شاحنة تحمل أسمدة مهربة كانت في طريقها للحوثيين

1 أبريل، 2020
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القوات المشتركة تضبط شاحنة تحمل أسمدة مهربة كانت في طريقها للحوثيين

المكلا (المندب نيوز) خاص

ضبطت القوات المشتركة شاحنة نوع “فولفو” في صحاري منطقة الزهاري، على متنها 350 كيس من الأسمدة المهربة المستخدمة في صناعة المتفجرات كانت بطريقها إلى مليشيات الحوثي .

وتمكنت وحدات من اللواء الحادي عشر عمالقة من ضبط الشاحنة في صحاري منطقة الزهاري غرب النجيبا، وإلقاء القبض على المهرب للتحقيق ليخذ القانون مجراه.

يذكر أن الشرطة العسكرية تمكنت يوم امس من ضبط سيارة تحمل اسمدة مهربة في أحد مزارع مديرية المخا كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية.

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أسمدة القوات المشتركة تحمل تضبط شاحنة طريقها في كانت للحوثيين مهربة

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