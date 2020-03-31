القوات المشتركة تضبط شاحنة تحمل سماد مهرب في التحيتا

ضبطت القوات المشتركة فجر اليومالثلاثاء, شاحنة مواد مهربة تستخدم في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى الميلشياالحوثية.

وقال الناطق الرسمي لألوية العمالقة مأمونالمهجمي “قامت القوات المشتركة فجر يومناهذا الثلاثاء بضبط شاحنة على متنها 350 كيس سماد يستخدم في صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات, في الساعة الثانية فجرا باشرت وحدات من الكتيبة الثالثة التابعة للواءالحادي عشر عمالقة القبض على الشاحنة من نوع “سكس فولفو” كانت غرب التحيتافي طريقها إلى منطقة سيطرة الميلشيا”.

وأضاف “تم ضبط الشاحنة وتحويلها إلىجهات الاختصاص مع سائقها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

هذا وضبطت الشرطة العسكرية, أمس ,في الساحل الغربيسيارة تحمل كمية كبيرة من الأسمدة المهربة المستخدمة في صناعة المتفجرات كانت بطريقهاإلى الحوثيين في أحد مزارع المخأ بالساحل الغربي.