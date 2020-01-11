القوات المشتركة تعلن إلحاق خسائر بالحوثي جنوبي الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة ، إحباط محاولة تقدم لجماعة الحوثي، في محافظة الحديدة .

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، عن مصادر ميدانية، إن “الحوثيين شنوا مساء امس، هجوما واسعا بمختلف أنواع الأسلحة، على مواقع للقوات شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة”.

وأضافت المصادر أن “القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة استمرت لساعات مع الحوثيين”.وأكدت “تمكن القوات المشتركة من التصدي للهجوم، وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”.

في سياق آخر، ذكرت قوات العمالقة ‏أن “مؤذن مسجد في منطقة بيت مغاري بمديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، قتل برصاص الحوثيين في أثناء أداء صلاة الجمعة”.