عدن الغد

القوات المشتركة تعلن إلحاق خسائر بالحوثي جنوبي الحديدة

11 يناير، 2020
0
القوات المشتركة تعلن إلحاق خسائر بالحوثي جنوبي الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة ، إحباط محاولة تقدم لجماعة الحوثي، في محافظة الحديدة .
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، عن مصادر ميدانية، إن “الحوثيين شنوا مساء امس، هجوما واسعا بمختلف أنواع الأسلحة، على مواقع للقوات شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة”.
وأضافت المصادر أن “القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة استمرت لساعات مع الحوثيين”.وأكدت “تمكن القوات المشتركة من التصدي للهجوم، وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”.
في سياق آخر، ذكرت قوات العمالقة ‏أن “مؤذن مسجد في منطقة بيت مغاري بمديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، قتل برصاص الحوثيين في أثناء أداء صلاة الجمعة”.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إلحاق الحديدة القوات المشتركة بالحوثي تعلن جنوبي خسائر

إقرا أيضا

Photo of مواطن يناشد إنصافه في قضية احتيال ونصب

مواطن يناشد إنصافه في قضية احتيال ونصب

11 يناير، 2020
Photo of إنعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر العام للهيئة المركزية للحراك الثوري بعدن

إنعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر العام للهيئة المركزية للحراك الثوري بعدن

11 يناير، 2020
Photo of أبين… تدشين صرف التمور للنازحين بمدينة لودر

أبين… تدشين صرف التمور للنازحين بمدينة لودر

11 يناير، 2020
Photo of وكيل حضرموت المساعد يطلع على ترتيبات اللجنة التحضيرية لنهائيات الدوري التنشيطي

وكيل حضرموت المساعد يطلع على ترتيبات اللجنة التحضيرية لنهائيات الدوري التنشيطي

11 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق