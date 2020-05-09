القوات المشتركة تلقن ميليشيا الحوثي درساً قوياً في جبهة صرواح

لقنت القوات المشتركة ميليشيا الحوثي درساً قوياً في جبهة صرواح، حيث أسفرت المواجهات عن مقتل قائد القوات الخاصة في الميليشيا محمد عبدالكريم الحمران الذراع الأيمن لزعيم الحوثيين.

الحمران هو نجل شقيق الرجل الثاني في الجماعة الحوثية عبدالرحيم الحمران، بعد مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي. وهو الذراع الأيمن لزعيم الحوثيين. واعترفت الميليشيا رسمياً بمقتل الحمران الذي منحته رتبة «لواء»، بعد تشييعه في العاصمة صنعاء، مساء الخميس، لكنها تتكتم على مكان وتاريخ مقتله، فيما كشفت مصادر أخرى، عن مقتل قياديَّين بارزين في صفوف الميليشيا الحوثية، في مواجهات جبهة «الوهبية» بمحافظة البيضاء، خلال اليومين الماضيين، أحدهما العقيد حمود المحاقري.

وأكدت مصادر يمنية موثوقة، أنّ قوات الشرعية أحبطت أمس، هجوماً واسعاً لميليشيا الحوثي في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وكشفت المصادر، عن أن المعارك أسفرت عن مقتل قائد هجوم الميليشيا في جبهة صرواح المدعو العقيد خالد الكحلاني، مع عدد من مرافقيه، وأكدت أن قوات الجيش الوطني وبمساندة من القبائل، دحرت محاولة التسلل الحوثية إلى مواقعها في صرواح، وتمكنت من السيطرة على مواقع كانت تتمركز بها في الجبهة.

وأفادت المصادر، بأن ميليشيا الحوثي مستمرة في تصعيدها العسكري، ولم تلتزم بالهدنة التي أعلنتها الحكومة وتحالف دعم الشرعية، استجابة للنداءات الأممية من أجل توحيد الجهود لمواجهة كورونا.

ووفقا للبيان، أعلن مصدر ميداني، أن قوات الشرعية بدعم من المقاومة الشعبية، وصلت بعد معارك أمس، إلى مشارف سوق «الوهبية»، الذي بات تحت سيطرتها، مؤكداً تأمين مواقع «الحُمة» الاستراتيجية، وعدد من المواقع الأخرى الواقعة تحت سيطرتها.