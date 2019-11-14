القوات المشتركة لن تقف مكتوفة الأيدي طارق صالح يطالب بالتحرك السريع قبل نسف الأتفاق.. تفاصيل





اكد قائد المقاومة الوطنية “حراس الجمهورية” العميد طارق محمد عبدالله صالح، إلى أن الخروقات الحوثية المتصاعدة في الساحل الغربي تهدد بنسف اتفاق ستوكهولم ويجب أن تتوقف لافتاً إلى أن القوات المشتركة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الخروقات.

وطالب قائد المقاومة الوطنية “حراس الجمهورية” العميد طارق محمد عبدالله صالح، الأمم المتحدة برفع العقوبات عن ابن عمه السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح.

جاء ذلك خلال لقاءه الأربعاء، المبعوث الأممي إلى اليمن السيد مارتن غريفيث وفقاً لوكالة 2 ديسمبر الإخبارية المقربة من طارق صالح.

وأكد طارق صالح دعمه الكامل لعملية السلام العادل والمشرف والمنصف لكل اليمنيين، مشيرا إلى أن مفاتيح إحلال السلام في اليمن تتمثل بتخلي الميليشيات الحوثية عن هوسها العنصري وأن تتحول إلى حزب سياسي.