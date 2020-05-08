القوات_الجنوبية تدفع بتعزيزات عسكرية إلى الخطوط الأمامية في جبهات #الضالع



عدن24- متابعاتقالت مصادر عملياتية وعسكرية، إن القوات الجنوبية دفعت تعزيزات كبيرة إلى الخطوط الأمامية في جبهات الضالع تحسباً لأي محاولات هجومية بعد معلومات ورصد تحركات المليشيات الحوثية.ووفقا لموقع نيوزيمن أن القوات الجنوبية ممثلة بألوية المقاومة والحزام الأمني والصاعقة المرابطة في جبهات الضالع، غززت عصر الجمعة، تحسبا لهجمات حوثية تشنها خلال اليومين القادمين.

ونقلا عن مصادر عملياتية وميدانية قولها إن عمليات رصد ومعلومات استخباراتية متطابقة أكدت تحشيدات وتحركات حوثية بنوايا مبيتة لعمليات هجومية.

وتشمل التحركات الحوثية استحداث معسكر في “المكش” بين الفاخر والحُشا، ونصب دبابات (دبابتين على الأقل واحدة في الصولبة وأخرى تحت الجسر القديم) علاوة على تجمع في مدرسة الشامرية.

وفي “غول عنبر” تستحدث المليشيات خنادق وطريقا بآليات شق ثقيلة في “تبة الخزان” شمال منزل غسان شايف بالفاخر.

إضافة إلى ذلك رُصد تمركز حوثي في “نقيل الحُشا”، والتموضع بمعسكر يحوي سلاحا متوسطا ودوشكا بقرية “الحلاحل” و”الصفيري” و”معزوب حماش” بنقيل الثوخب ودمية والدقة.

المصادر العسكرية الجنوبية شددت “على جهوزية القوات ورصد كل تحركات العدو الذي يحفر قبره على أسوار الضالع”.

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