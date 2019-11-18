القيادة المحلية بانتقالي تبن في لحج تقف أمام مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية واتفاق الرياض

وقفت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية تبن في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة محمد سالم الوعل رئيس القيادة المحلية بالمديرية.وبحضور سالم البدوي نائب رئيس القيادة المحلية بتبن واعضاء الهئية التنفيذية واللجان العاملة .أمام مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية وكذا اتفاقية الرياض .

كما ناقشت الخطط المقدمة من قبل الهيئة التنفيذية واللجان العاملة . وهيكلة وتدوير الأعضاء في إطار المديرية .

بالإضافة إلى معالجة الغياب المتكرر لبعض الأعضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأشاد الزعل بمستوى حضور الأعضاء لهذا الاجتماع وتفاعلهم مع القضايا المطروحة في جدول الأعمال .بهدف تفعيل دورهم وتنفيذ المهام الموكلة بهم والارتقاء بها نحو الأفضل وتوسيع قاعدة نشاطهم .

مؤكدا على أهمية تماسك أبناء الجنوب والتصدي للاشاعات المغرضة ومحاربة اي ظواهر مخلة بالأمن بالمديرية والعمل بين الجماهير وتجاوز السلبيات الذي كانت موجودة بالماضي .