القيادة المحلية لانتقالي أبين تعقد اجتماعها الدوري وتتخذ جمله من القرارات والتوصيات

عقدت القيادة المحلية بمحافظة ابين بقاعة نور صباح اليوم اجتماعها الدوري للفصل الثالث لعام 2019 م بعاصمة المحافظة زنجبار.

وقد افتتح الاجتماع باية من الذكر الحكيم تلاها المناضل حيدره باسالم ثم النشيد الوطني الذي حضر له من الدائرة الاعلامية برئيسها علي الجعدني، ثم كلمة ترحيبية القاها العميد عبدالله الحوتري التي في مستهلها رحب بالحاضرين جميعا من مختلف المديريات و اشار الى استكمال التحرير وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية

واشار الى دور القيادات والقواعد البطولي في الاحداث التي شهدتها المحافظة بالتصدي للمشاريع الاخوانية التي ارادت،تلك القوى تنفيذها في المحافظة واخرها احداث مديرية احور وغيرها من المديريات.

ثم قام الاخ عبدالله برهوت رئيس الدائرة التنظيمية بقراءة التقرير العام المقدم الى الاجتماع الثالث للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي

ثم قراءت البيان الختامي والتوصيات من قبل رئيس الدائرة السياسية الاخ سالم صالحوتطرق فيه الى جملة من الاجراءات والتوصيات الهادفة الى تفعيل دور القيادة المحلية بالمحافظة والمديريلت وكذلك معالجة القصور والاخطاء والاختلالات التي رافقة عمل الهئية التنفيذية والقيادات المحلية على مختلف المستويات و الصعد على النحو التالي :

1- يقر الاجتماع التقرير العام المقدم من الهيئة التنفيذية للفصل الثالث لعام 2019 عن نساط الهيئة التنفيذية والقيادات المحلية بالمديريات مع الاخذ بالملاحظات التي وردت عليه قبل اعضاء القيادة المحلية بالمحافظة باجتماعهم هذا

2- بشيد الاجتماع بمستوى الاداءا والانظمام في تنفيذ عقد اجتماعات الهيئة ورفع التقرير والمحاضر الى المحافظة للمديريات ( رصد – سباح – خنفر – ) ويليها مديرية لودر

3- بجدد الاجتماع الدعوة الى تحسين ادائها والانضباط في تنفيذ الاجتماعات المخططة للهيئات التنفيذية والانظباط والاحتكمام للوائح والخطط وهي الهيئة التنفيذية بالمحافظة مديريتي زنجبار – مكيراس – المحفد

4- يكلف الاجتماع رئيس القيادة المحلية ونائبه والهيئة التنفيذية بالمحافظة لبحث اوضاع القيادات المحلية في كل من مديريات حيسان – الوضيع – احور – مودية – – لمعرفة مسببات ضعف ادائها واتخاذ الاجراءات وايحاد الحلول لمعالحتها

5- يشيد الاجتماع بمستوى تنفيذ اشهار المراكز الكل من المديرات زنجبار – خنفر – لودر ونامل استكمال ما تبقى من مراكز

6- يجدد الاجتماع دعوة للمديريات التي لم تستكمل اشهار المراكز وهي مديرية المحفد – سرار – رصد

7- يشيد الاحتماع باستكمال اشهار المراكز لمديريتي احور – سباح – ويدعوهما الى معالجة الزيادة في عدد المراكز وفقا والتعغميم الخاص بذئلك

8- يحيل الاحتماع مديبريات الوضيع – جيشان – مودية – الى قيادة المحافظة ومعالجة اوضاعهم واتخاذ اللازم بشان تشكيل المراكز

9- يشيد الاجتماه بمستوى الانضباط في تنفيذ اجتماعات القيادة المحلية لكل من مديريتي المحفد – رصد – ويجدد الاجتماع دعوته الى القيادة والمديريات التي لم تعقد اجتماعها المخطط للفصل الثالث لعام 2019 م بضرورة الانضباط والتقيد بتنفيذ عقد اجتماعها حسب ماهو مخطط ومقر في اللائحة وهي القيادة المحلية بالمحافظة ومدبريات زنجبار – خنفر – احور – مكيىالس – جيسان ،- لودر – مودية – المحفد – الوضيع – سرار – سباح

10-يشيد الاحتماع بالدوةر البطولي الذي لعبته ولا زالت المقاومة الحنوبية ومواطني مديريات المنطقة الوسطى ومحافزة شبوة في مقاومة جحافل قوات الاخوان والارهاب الغازية من مارب وافسال تخالفها مع العناصر التي باعت وطنيتها مقابل البالالبال

11-يعبر الاجتماع عن تاييده لتوقيع الرياض بين المجحلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية اليمنية ويبارك الانجاز السياسي الذي حققه المجلس الانتقالي والمتمثل بالاعتراف الاقليمي والدولي بقضيتنا الوطنية وحاملها السياسي المجلس الانتقالي الجنوبي

12- يعبر الاجتماع عن فخره واعتزاره بالمصمود الاسطوري لمقاتلي القوات المسلحة الجنوبية في احباط المخطط الارهابي للقوات الاخوانية وحلفائها الارهابيين المستهدف غزو الجنوب واحتلال عاصمة عدن والقضاء على المشروع الوطني الجنوةبي اثناء احداث اغسطس وسبتمبر

13- يعبر الاحتماع عن اعتزاه وفخره للانتصارات التي خققها القوات الجحنوبية في جبهة الضالع وافسال مخطط الحوثي المتحالف مع الاخةان المسلمين

14- يشيد الاجتماع بالدور البطولي التي لعبته ولازالت المقاةمة ومواطني مديريات المنطقة الوسطى و محافظة شبوة في مقاومة جحافل الاخوان قوات الاخوان والارهاب الغازية من مارب وافشال تخالفها مع العناصر التي باعت وطتيتها مقابل المال

15- يدعوا الاجتماع جميع ابناء محافظة ابين خاصة والشعب الجنوبي بصورة عامة وقواه الحية الى رص الصفوف وتوحيد الحهود وتبذ الفرقة ومحاةلة دعوات الشحن المناطقي والقبلي ومحاربة الثارات التي يعول عليها اعظاء الجنوب

16- يشبد الاجتماع باداء الادارات التنفيذية بالمخافظة و المديريات وخثها على المويد مت العطاء والعمل مع الجماهير والتفاعل مع قصاياهم والاستماع الى ملاحظاتهم والحوار مع كافة المكونات الجنوبية والسخصيات الوطنية

17- يشيد الاحتماع بالدةر المتميز الذي تقوم به ادارة المرتة والكفل في تفعغيل وتنشيط القطاع بالدور النيائي في مختلف مديريات المحافظة وظورها الفاعل في حشد القطاع النتسائي في مليونيتي التمكين والوفاء

18- يدعو الاجتماع ادارات الهعيئة والتنفيذية المختلفة عن رفع تقاريرها ضمن القرار العام لهعذا الاجتماع وكالبت القيادة المحافزة بتوضيح الاسباب ومعالجتها

19- يشيد الاجتماع بالظور الذي اضطلع به كل من رئيس القيادة بالمحافظة ونائبه وبعض اعصاء الهيئة التنفيذية وقيادظة مدظيريتي ونجبار وختفر في تطبيع الاوضاع بالمخافظة اثر الاحداث التي غصفت بالعاصمة زنجبارومديرتي زنجبار : خنفر

19- يجدد الاجتماع دعوته لقيادة المحافظة التصفية المالية لجميع الانتسطة والمةاونات في وقتها وتحنب التاخير

21- يوصي الاحتماع الامانة الى تحوبل الموازنات في ةقتها واتهاذ الاحراءات الكفيلة بعدم التاخير لتلك المخصصات النالية للمحافظة او المدديريات

22 – يوصي الاجتماع الامانة العامة الى مراحعة معايير تحديد المواونات الاضافية الخاصة بالانشطة لللمدبريات والاخهذ بعغين المعيار الجغرافي وليس السيكاني واتباع سياسبة ايجابيةمنتصفة بين المدظيريات تساعد على النهوض بالاداء وافعيل دور قيادات المديرية

23- يوصثي الاحتماع هيئة الرئاسة والامانة العامة بالاهتمام بالجرحى وعلاجهم بالداخل او الخارج