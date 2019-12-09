القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي أبين تطلع على العمل في هيئة مستشفى الرازي العام

قام العميد عبدالله الحوتري رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بمحافظة أبين اليوم بزيارة تفقدية لهيئة مستشفى الرازي العام بمحافظة أبين وزار العيادات الداخلية للمستشفى وقسم الطوارئ و قدم عدد من المسؤولين والعاملين في الهيئة شرح مفصل لعمل المستشفى والصعوبات والعراقيل التي تعترض عمله

وفي تصريح للعميد عبدالله الحوتري رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي أبين قال فيه :-

( من خلال زيارتنا اليوم لهيئة مستشفى الرازي إطلعنا عن قرب على عمل المستشفى و تم التعرف على العديد من العراقيل والعقبات التي تعترض عمل هيئة مستشفى الرازي العام أبين والتي إنعكست سلبا على المرضى الذين يأتون للعلاج فيه وأكتشفنا أن هناك العديد من العراقيل التي تعترض العمل في الرازي ليس من طرف واحد أو جهة بل من عدة جهات وأثرت سلبا على عمل ونشاط المستشفى وشلت العمل في جميع مفاصل المستشفى حقيقة اذا لم تتظافر الجهود من قبل السلطات المحلية أبين ومكتب الصحة أبين لإنتشال وضع المستشفى وتحسين مستوى الخدمات فيه فالمستشفى وضعه الحالي غير مقبول ولا يقدم جميع الخدمات الصحية لأبناء أبين الذين يتوافدين اليه من مختلف مديريات أبين).

الجدير ذكره أن مستشفى أبين اليوم يعاني كثيرا في ظل نقص الكادر الطبي التخصصي وتفريغ بعض الأطباء وعدم التزام بعضهم بالنوبات مما أثر سلبا على مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى.

*من جمال محمد حسين