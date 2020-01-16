القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية سرار تنعي وفاة المناضل سيف سالم السعيدي

ببالغ الحزن والأسى تلقت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية سرار محافظة ابين نبأ وفاة المناضل سيف سالم محسن السعيدي ابو فارس يومنا هذا الأربعاء الموافق 2020/1/15م

واذ القيادة المحلية تشاطر الحزن ذوي الفقيد تستذكر مأثر المرحوم ومناقبه الحسنه ودوره النضالي منذ انطلاق الثورة الجنوبية في العام 2007 م .

حيث يعتبر الفقيد من الشخصيات الاجتماعية المحبوبة بين الوسط الاجتماعي ومشهود له بالإخلاص والتفاني والعطاء وحب الخير للجميع وكان رجلاً حكيماً وصاحب مشورة ومصلح اجتماعي محباً ومحبوماً في المجتمع .

عاش الفقيد حياة الأبطال مناضلا ومكافحاً في الصفوف الأولى مع رفاق دربه من الجنوبيون، وهو أحد مناضلي ثورة 14 أكتوبر ومن الأوائل في تأسيس الحراك الجنوبي في 2007 .

ويحظى الفقيد بالاحترام والتقدير بين رفاقه وكل من عرفه رحمه الله ، وبرحيله هذا يفقد يافع والجنوب عامه أحد رجاله الاوفياء المخلصين الحكماء الذين قضوى معظم حياتهم بخدمة الوطن ارضاً وانساناً .

وبهذا المصاب الجلل تبعث القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية سرار بخالص التعازي والمواساه إلى ولده فارس سيف سالم وأخيه العميد ابو بكر سالم وجميع افراد أسرته الكريمة وجميع أهله وذويه ، كما تعزي ابناء سرار ويافع خاصة وأبناء ابين و الجنوب عامه .

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

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الإدارة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية سرار