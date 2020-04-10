القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية الطلح بشبوة تزور مركزي معبر والصييقة وتلتقي بالشخصيات الأجتماعية والاهالي

تواصلآ للأنشطة والنزول على المراكز التنظيمية قام بعد ظهر اليوم الخميس رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية الطلح الأستاذ/ناصر بامزعب برفقة عدد من رؤوساء الادارات المحلية بالمديرية ومناصري المجلس الانتقالي للنزول ل مركز ( معبر ) وكان في استقبالهم رئيس المركز الأخ احمد براشد باهيصمي ونأئبه شائف باهيصمي وعدد من اهالي المركز .

وفي بداية اللقاء ندد بامزعب باسم القيادة المحلية بالمديرية بما تعرض له الشيخ علي محسن السليماني رئيس القيادة المحلية للانتقالي بالمحافظة من اعتقال هو ومرافقيه من قبل احد نقاط مليشيات حزب الاصلاح المسيطرة على شبوة.

وطالب التحالف العربي بوضع حد لتلك التصرفات الهمجية وتقديم اعتذار رسمي ورد اعتبار لما تعرض له الشيخ السليماني ومرافقيه.

وطالب رئيس المركز قيادة المركز بالجهد والعمل الجاد فالمرحلة تحتاج الى تلاحم كل المخلصين . واستمع لاهم المشاكل من قبل الاهالي التي يعاني منها المركز وطالبوا بحل كل الاشكاليات’

وتطرق اللقاء لمجابهة وباء كورونا وقدم الفريق التوعوي الارشادات الطبيه وتوزيع المنشورات المقدمة من قبل المجلس الانتقالي للوقاية من هذا الوباء المستجد داعيين المولى أن يجنب بلادنا هذا المرض ويحفظ الاهالي..

وتحرك الوفد مركز الصييقة منطقة كلوة حيث كان في استقبالهم عدد من الشخصيات الأجتماعية والأهالي .

وفي بداية اللقاء شكر رئيس الانتقالي بامزعب اهالي منطقة كلوة على حسن الاستقبال والحضور ، واوضح لهم نزول القيادة لزيارتهم وقدم لهم النصائح الوقائية والإرشادات التوعوية لفايروس كورونا وتم توزيع الملصقات التوعوية والارشادات الطبية لمجابهة كورونا ..

من جانب اخر تحدث الشخصية الاجتماعية محمد سعيد باكرش باجحاو أحد اعيان المنطقة بالترحيب بقيادة الانتقالي بالمديرية لزياتهم معبرا عن سعادتهم باللقاء وطالبهم بالعمل والاخلاص والمضي الى الامام خلف الرئيس اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره الرجل الصادق والمخلص للقضية الجنوبية.

حضر اللقاء عدد من رؤوساء الادارات بالقيادة المحلية للانتقالي بالمديرية احمد حسن باجبع وحسن احمد باسمير وعمر محمد بامخشب وسالم احمد بافاضل .

صادر عن الإدارة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الطلح م/شبوة