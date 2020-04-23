القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في أبين تكلف باصلاح قنوات الري في دلتا المحافظة

كلفت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أبين، العميد عبدالله الحوتري، بإصلاح قنوات الري في دلتا المحافظة نتيجة لأعمال تخريبية استهدفت بعض القنوات.

وأدت الأعمال التخريبية إلى تدفق السيول لمنطقة المخزن وغمر وتصدع بعض المنازل.

ووجه، خلال تفقده الحاجز المائي (عقمة العش)، صباح اليوم الخميس، إدارة الري بتوفير عددا من الآليات لإصلاح القنوات وتصفيتها وتوزيع السيول الى المناطق المحرومة من الري.

وشدد على ضرورة ملاحقة المتسببين في إهدار المياه وحرمان العديد من المزارعين من مياه السيول.