(الكاردينال) ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته بدلا من الهلال

السودان اليوم :

نزلت مبادرة الصلح بين رئيس نادي الهلال اشرف الكاردينال ورئيس تنظيم فجر الغد محمد عثمان الكوارتي علي الاخير .حيث مراقبون كثر اكدوا ان الكوارتي لا يملك القدرة المالية الكبيرة التي تجعل يقود فريق مثل الهلال ولا الخبرة الرياضية ايضا ..وعلمت (سودانا فوق ) ان الكاردينال نصح الكوارتي في جلسة الصلح التي قادها القطب الرياضي عمر عثمان النمير ان تتمت الاستفاده من الكوارتي داخل اسرته بدلا عن الهلال الذي يحتاج اليامكانيات هائلة وليس امنيات وطموحات وقد بدأ الكاردينال حسب الظهور في صور الصلح فخورا بامكانياته وثرواته مؤكدا انه واثق من كسب الجولة الانتخابية القادمة والتربع علي عرش البيت الازرق للمرة الثالثة علي التوالي.