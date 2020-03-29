الكاف: الجنوب له رجاله وعجلة التاريخ لن تعود للوراء



قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عدنان الكاف، اليوم الأحد، بأن التصريحات التي تطلقها مليشيات الإخوان والتي تتوعد بها الجنوب لا تعدو كونها أوهام.

وأكد الكاف بأن التاريخ لن يعود للوراء وأن للجنوب رجاله التي تدافع عنه.

وفي تغريدة له على تويتر قال الكاف: ” اليوم، وبعد خمسة أعوام من تحرير الجنوب، يتوهم البعض ممن أتت بهم الصدفة والتقاسم الحزبي الذي شمل الوزارات والسفارات بان عجلة التاريخ ستعود للوراء، آن لهم أن يهتموا بتحرير قراهم ومحافظاتهم”.

وأضاف: “الجنوب له رجاله، وقد جربونا وذاقوا بعض بأسنا، السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه”.