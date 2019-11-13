الكاف يتوقع موعد وصول عبدالملك.. ويرهن نجاح الاتفاقية بهذا الأمر

توقع عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عدنان الكاف، أن يصل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك إلى عدن اليوم الأربعاء أو غداً الخميس.

وقال الكاف في تصريحات لصحيفة “الأيام” العدنية، إنه لا توجد عوائق تحول دون عودة رئيس الوزراء إلى عدن لمباشرة مهامه المتفق عليها في بنود اتفاق الرياض ومنها دفع الرواتب وحل أزمة الكهرباء.

ولفت إلى أن مسألة انسحاب القوات التابعة لحكومة الشرعية من أبين وشبوة ستظهر نية بعض الأطراف لعرقلة هذه الاتفاقية أو ستسير الاتفاقية بالاتجاه المتفق عليه في بنودها.

وشدد على أن نجاح الاتفاقية من عدمه سيعتمد على الطرفين في تنفيذ بنودها ولا يمكن اعتبار تلك الاتفاقية مثل اتفاقية ستوكهولم التي وقعت وكانت حبراً على ورق.