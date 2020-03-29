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الكاف يذكر السفير الاخواني العمراني ببأس الجنوبيين بالحرب والاتعاظ بما حصل للحوثيين

29 مارس، 2020
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انتقد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المهندس عدنان الكاف التصريحات التي تصدرها قيادات اخوانية بالشرعية وتتوعد باحتلال الجنوب مجدداً.

وقال الكاف تلك القيادات في تغريدة له على تويتر :اليوم، وبعد خمسة أعوام من تحرير الجنوب، يتوهم هذا البعض ممن أتت بهم الصدفة والتقاسم الحزبي الذي شمل الوزارات والسفارات بإن عجلة التاريخ ستعود للوراء.

وتابع قائلا:آن لهم أن يهتموا بتحرير قراهم ومحافظاتهم.

واضاف :الجنوب له رجاله، وقد جربونا وذاقوا بعض بأسنا.

واختتم تغريدته قائلا:السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه.

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