الكاف يذكر السفير الاخواني العمراني ببأس الجنوبيين بالحرب والاتعاظ بما حصل للحوثيين

انتقد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المهندس عدنان الكاف التصريحات التي تصدرها قيادات اخوانية بالشرعية وتتوعد باحتلال الجنوب مجدداً.

وقال الكاف تلك القيادات في تغريدة له على تويتر :اليوم، وبعد خمسة أعوام من تحرير الجنوب، يتوهم هذا البعض ممن أتت بهم الصدفة والتقاسم الحزبي الذي شمل الوزارات والسفارات بإن عجلة التاريخ ستعود للوراء.

وتابع قائلا:آن لهم أن يهتموا بتحرير قراهم ومحافظاتهم.

واضاف :الجنوب له رجاله، وقد جربونا وذاقوا بعض بأسنا.

واختتم تغريدته قائلا:السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه.