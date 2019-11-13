الكباس يجتمع بادارة مدرسته واولياء امور الطلاب لانتخاب مجلس الاباء

برعاية الاستاذ نادر احمد فضل الشحيري مدير مكتب التربية والتعليم زنجبار محافظة ابين وضمن خطة مكتب التربية زنجبار للعام الدراسي 2019-2020م عقد عصر اليوم بمدرسة الانصار عمودية اجتماعا ضم ادارة المدرسة واولياء امور الطلاب وذلك لتشكيل وانتخاب مجلس الاباء للعام الدراسي 2019-2020م للفترة الصباحية بنين والذي من شانه -اي المجلس- ان يساهم في تحسين العملية التربوية والتعليمية في المدرسة.

وفي هذا الاجتماع الذي دعا اليه الاستاذ عمر محسن الكباس مدير المدرسة تمت عمليات انتخاب اعضاء المجلس بطريقة ديمقراطية وبكل شفافية وتم اختيار الاخ محمد سعيد يحيى رئيسا للمجلس وذلك باجماع جميع الاعضاء وتم ايضا تحديد مكونات وفروع المجلس وتحديد مهمام كل منها.

وفي كلمة له بمناسبة تشكيل مجلس الاباء رحب الاستاذ عمر الكباس مدير المدرسة بجميع الاباء شاكرا لهم حضورهم وتفاعلهم للمشاركة في تشكيل وانتخاب مجلس الاباء للمدرسة.

واضاف الكباس قائلا: ان وجود مجلس الاباء في المدرسة له اهمية كبيرة في تحسين العملية التربوية والتعليمية داخل المدرسة وكذلك في تقوية علاقة المعلم بالطالب من خلال مشاركتة لادارة المدرسة في متابعة سير العملية التعليمية ومراقبة عمليتي الحضور والغياب للمعلمين والطلاب وطرح الملاحظات والمقترحات ومناقشتها مع ادارة المدرسة لاصلاح اي سلبيات ان وجدت.او لتطوير وتحسين اي ايجابيات موجودة.متمنيا في ختام كلمته التوفيق والنجاح للجميع.

حضر هذا الاجتماع الدكتور علي شريهد الرئيس السابق لمجلس الاباء لمدرسة الانصار عمودية والذي تحدث للحضور بكلمة مختصره رحب فيها بكل الحاضرين مؤكدا ان المجلس هو سندا للادارة في تقويم واصلاح اي اعوجاجات او اختلالات اكانت عند الطلاب او المدرسة موضحا ان المجلس وادارة المدرسة كلا مكمل للاخر متمنيا التوفيق للمجلس الجديد ومباركا لرئيسه المنتخب نيله ثقة الجميع.

من محمد عبيد