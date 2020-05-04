الكثيري: آن الأوان أن تنتزع حضرموت حقوقها واحكام السيطرة على إنتاج النفط

عدن24- خاصأكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري، على ضرورة إعلان الإدارة الذاتية لمحافظة حضرموت واحكام السيطرة على عمليات انتاج وبيع النفط وتوظيفها لتأمين احتياجات أبناء المحافظة، بعد الحرمان الذي تعرضت له بسبب النفوذ اليمنية على كافة ثروات حضرموت.وقال الكثيري: إن جذر معاناة محافظة حضرموت يكمن في حرمانها من عائدات ثرواتها وإيراداتها واستمرار قوى النفوذ اليمنية في عمليات النهب والإفساد التي تتصاعد وتائرها.وأضاف” أن الاحتجاجات المتصاعدة في مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت وليدة معأناة شديدة سببها الانهيار المتنامي للخدمات الأساسية وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية بفعل ضعف القدرة التوليدية لمحطات كهربائية أكل الدهر عليها وشرب وعدم تأمين وقود تلك المحطات بشكل مستمر .وأشار” إلى أن جذر هذه المعأناة يكمن في حرمان حضرموت من عائدات ثرواتها وايراداتها واستمرار قوى النفوذ اليمنية في عمليات النهب والإفساد التي تتصاعد وتائرها.وقال الكثيري: إن الأوان قد آن لتنتزع حضرموت حقوقها كاملة غير منقوصة وذلك بإعلان الإدارة الذاتية لحضرموت واحكام السيطرة على عمليات انتاج وبيع نفط حضرموت وتوظيفها لتأمين احتياجات أبناء المحافظة.واختتم بالقول: إن اللحظة لم تعد تحتمل أي تأخير في الامتثال للإرادة الشعبية بحضرموت ووقف عبث الحكومة اليمنية ونهبها لثروات حضرموت عاجلا غير آجل.



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