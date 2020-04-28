صحيفة الأيام

الكثيري: حضرموت هي المستفيدة من قرار الإدارة الذاتية للجنوب

28 أبريل، 2020
0
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أ. علي عبدالله الكثيري، أن حضرموت التي تعاني قوات نخبتها من الحرمان من مرتباتها للشهر الخامس على التوالي هي المستفيدة قبل غيرها من القرار التاريخي للمجلس الانتقالي الجنوبي بالإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب.

وقال الكثيري في تصريح صحفي: “إن حضرموت لن تغرد خارج السرب الجنوبي ومن أشاروا على المحافظ البحسني لإصدار بيان الدفاع عن حكومة كسيحة ناهبة لحضرموت حدّ السفاهة هم للأسف يخالفون الإرادة الشعبية الحضرمية”.

وأضاف: “حضرموت التي تعاني قوات نخبتها من الحرمان من مرتباتهم للشهر الخامس على التوالي هي المستفيدة قبل غيرها من القرار التاريخي للمجلس الانتقالي الجنوبي بالإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب، فبذلك ستضع حدّاً لعمليات النهب المتصاعدة لعائدات ثرواتها وإيراداتها وتعزز تمكين أبناء المحافظة من مختلف شؤون إدارتها”.

واختتم: “نقولها بملء الفم، حضرموت لن تغرد خارج السرب الجنوبي”.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

Photo of مركز شرطة دكسم يرفع علم الجنوب

مركز شرطة دكسم يرفع علم الجنوب

28 أبريل، 2020
Photo of شركة النفط تقر منع دخول المشتقات من حضرموت وعدن إلى شبوة

شركة النفط تقر منع دخول المشتقات من حضرموت وعدن إلى شبوة

28 أبريل، 2020
Photo of بروفيسور عربي: الإعلان بداية مرحلة حاسمة نحو تحقيق الاستقلال

بروفيسور عربي: الإعلان بداية مرحلة حاسمة نحو تحقيق الاستقلال

28 أبريل، 2020
Photo of التحالف يقصف نقاطا للشرعية اعترضت وفدا عسكريا بشبوة

التحالف يقصف نقاطا للشرعية اعترضت وفدا عسكريا بشبوة

28 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق