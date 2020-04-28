الكثيري: حضرموت هي المستفيدة من قرار الإدارة الذاتية للجنوب

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أ. علي عبدالله الكثيري، أن حضرموت التي تعاني قوات نخبتها من الحرمان من مرتباتها للشهر الخامس على التوالي هي المستفيدة قبل غيرها من القرار التاريخي للمجلس الانتقالي الجنوبي بالإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب.وقال الكثيري في تصريح صحفي: “إن حضرموت لن تغرد خارج السرب الجنوبي ومن أشاروا على المحافظ البحسني لإصدار بيان الدفاع عن حكومة كسيحة ناهبة لحضرموت حدّ السفاهة هم للأسف يخالفون الإرادة الشعبية الحضرمية”.

وأضاف: “حضرموت التي تعاني قوات نخبتها من الحرمان من مرتباتهم للشهر الخامس على التوالي هي المستفيدة قبل غيرها من القرار التاريخي للمجلس الانتقالي الجنوبي بالإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب، فبذلك ستضع حدّاً لعمليات النهب المتصاعدة لعائدات ثرواتها وإيراداتها وتعزز تمكين أبناء المحافظة من مختلف شؤون إدارتها”.



واختتم: “نقولها بملء الفم، حضرموت لن تغرد خارج السرب الجنوبي”.