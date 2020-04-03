اليمن العربي

الكثيري يشيد باستجابة المواطنين لقرار حظر التجوال في وادي حضرموت

3 أبريل، 2020
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أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري بالمستوى العالي الذب أظهره مواطني مديريات وادي حضرموت و الصحراء و ملاك المؤسسات و المحلات التجارية باستجابتهم لقرار حظر التجوال الذي اعلنه محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

و قال الكثيري الى ان تجربة حظر التجوال الأولى اظهرت ثقافة ابناء حضرموت الملتزمة بالقوانين و التوجيهات التي تصب في مصلحة المجتمع موكدا ان المرحلة القادمة تتطلب تعاون منقطع النظير بين المواطنين و السلطات الامنية و العسكرية والصحية لمواجهة اي انتشار لوباء كورونا الذي تجاوز عدد المصابين به حول العالم المليون مصاب .

كما اشاد الكثيري بالمستوى العالي الذي اظهرته قيادات الاجهزة الامنية و العسكرية ممثلة باللواء الركن صالح طيمس قائد المنطقة العسكرية الأولى و العميد مبارك العوبثاني مدير عام الأمن و الشرطة بوادي حضرموت و الصحراء و كل الجنود و الظباط في مختلف التشكيلات الامنية و العسكرية التي انتشرت في عموم المديريات ، موكدا ان اللجنة الامنية ستعمل على تقييم مستوى تنفيذ الخطه و الوقوف امام اي قصور او ملاحظات ظهرت في تنفيذ الخطة الامنية لتنفيذ حظر التجوال .

و اضاف الكثيري الى ان هذه الازمة اظهرت على السطح كثير من الجهود و المبادرات الرسمية و المجتمعية على مستوى التوعية و الدعم المالي والمعنوي و الجهود الشبابية الرائعة و الدور الذي لعبته وسائل الاعلام المسموعة والمقرؤة و التلفزيونية في توعية المجتمع بطرق الحماية موكدا على اهمية مواصلة هذه الجهود و تعزيزها و تقديم الدعم لها حتى نتمكن من حماية مجتمعاتنا من وباء كورونا .

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