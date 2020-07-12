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الكريمي يتضامن مع صرافي عدن ويغلق كافه فروعه ومعاناة المواطنين تتفاقم

12 يوليو، 2020
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اغلق مصرف الكريمي اليوم، كافة فروعه في العاصمة عدن، تضامنا مع منشآت الصرافة التي تنفذ اضرابا شاملا دخل يومه السابع، احتجاجا على على سلسلة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها البنك المركزي اليمني ضدهم، وفشله في الحفاظ على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وانهار سعر صرف الريال اليمني إلى مستوى غير مسبوق، حيث سجل في السوق السوداء بعدن، ٧٦٠ ريالا لكل دولار و٢٠٠ ريالا لكل ريال سعودي.

ويدخل اضراب الصرافين اسبوعه الثاني، في ظل فشل البنك المركزي بكبح جماح ارتفاع اسعار الصرف، ومواصلته فرض غرامات غير قانونية على شركات الصرافة تجاوزت نصف مليار ريال، ما تسبب بشلل كامل لعملية الصرافة والتحويلات في المدينة، وظهور سوق سوداء للصرافة خصصا في مديرية الشيخ عثمان.

وتزايدت شكاوى المواطنون من تفاقم معاناتهم جراء إستمرار إغلاق شركات الصرافة وعدم تمكنهم من استلام مرتباتهم وحوالاتهم المالية.

وطالب الصرافون البنك المركزي بتحمل مسؤوليته في الحفاظ على استقرار العملة ومنع تدهور سعر الصرف وتوفير سيولة نقدية من العملات الأجنبية، ملوحين باللجوء إلى القضاء في حال استمرار تعسفات البنك ضدهم.

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