الكشف رسميا عن تفاصيل المصاب رقم 1 بفيروس كورونا في اليمن

أعلن وكيل وزارة الصحة اليمنية، مدير عام مكتب الصحة في في ساحل حضرموت، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة بحضرموت، الدكتور رياض الجريري، بأن الحالة الصحية للمصاب بفيروس كورونا الذي تم الاعلان عنه يوم امس الجمعة، مطمئنة وتحظى بالعناية الصحية اللازمة والمطلوبة.

وقال الجريري في مؤتمر صحفي أن “المخالطين للمصاب، اليمني الجنسية، تم تقسيمهم لثلاث فئات الأولى فئة الأهل والأقارب، والثانية فئة المخالطين له في موقع العمل، والثالثة فئة الكادر الطبي الذي يقدم له الخدمة الطبية المطلوبة”.

وتابع الجريري “نتبع في إجراءات الفحص والتأكد من أي حالة الدليل الإرشادي والتعريف القياسي للحالات المصابة بفيروس كورونا المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية”.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية في محافظة حضرموت شرقي اليمن، قامت بواجبها تجاه التعامل مع الحالات المشتبه بها على الوجه المطلوب منذ الإبلاغ عن حالة الاشتباه بالإصابة وأخذ العينة وفحصها أكثر من مرة للتأكد منها.

وأضاف “وجرى بعد ذلك رفع تقرير رسمي لمحافظ حضرموت ووزير الصحة واللجنة الوطنية العليا للأوبئة، وبعد أن تم استيفاء كل الشروط جرى الإعلان عن الحالة صباح يوم أمس الجمعة”.

ولفت الجريري إلى ان وفدا من منظمة الصحة العالمية سيصل إلى حضرموت خلال أيام، وبمعيته كميات من المحاليل والمواد التي تستخدم في فحص حالات الاشتباه بفيروس كورونا.

واوضح ان الجهات المختصة في حضرموت كانت قد اتخذت إجراءات مبكرة لمواجهة أي احتمالات لوصول فيروس كورونا إليها.

كما أشار إلى انه تم اتخاذ اجراءات وقائية – بعد اعلان الحالة المصابة بالفيروس – تمثلت في فرض حظر التجوال وتعقيم وتطهير المنطقة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الأمن، وصندوق النظافة بحضرموت.

وذكر الجريري انه تم تعزيز الطواقم الطبية في مدينة الشحر بفرق جديدة من قبل مكتب صحة ساحل حضرموت لتساعد في تطويق الوباء ومحاصرته.

ووجه الجريري وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الابتعاد عن تداول الشائعات والترويج لها.

وشدد الجريري على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، ومساندة السلطة المحلية والطواقم الطبية والأجهزة الأمنية وفرق النظافة والتعاون معها لما فيه الصالح العام.