الكشف عن آخر التطورات الصحية لمخالطي مُصاب كورونا بأبين"تفاصيل"

كشف مصدر في لجنة الطوارئ بمديرية خنفر في محافظة أبين، عن آخر التطورات الصحية الخاصة بمخالطي مصاب “كورونا”، لافتاً إلى أن المخالطين لا توجد لديهم أعراض.

وأوضح المصدر أن لجنة الطوارئ تفقدت ميدانياً صباح اليوم الأربعاء، حالات المخالطين بمنطقة باتيس.

ونوه إلى أنه جرى أخذ بيانات كاملة عنهم، حيث تبين عدم وجود أية أعراض “كورونا” لديهم.

ودعت اللجنة، المواطنين إلى عدم الخوف والقلق؛ كون المخالطين بصحة جيدة ولا توجد لديهم أية أعراض تُثير الخوف والقلق.