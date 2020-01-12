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الكشف عن بث حلقات الأسرار الكبرى بالتلفزيون القومي السوداني

13 يناير، 2020
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السودان اليوم:
كشف مدير الإدارة العامة للأخبار والشؤون السياسية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ماهر أبو الجوخ ، عن إعادة تلفزيون السودان لبث سلسلة الأسرار الكبرى نقلا عن العربية اعتباراً من مساء اليوم الأحد.

وقال أبو الجوخ إن الغرض من إعادة بث حلقات الأسرار الكبرى لانها قضية كبيرة وافادات مهمة تستحق البث والتحليل.

وأضاف : نحن كسودانيين الأقدر علي كشف وتحليل هذه الخبايا والتفاصيل أكثر من غيرنا. وكانت حلقات “الأسرار الكبرى” وجدت إهتمام كبير من الشارع السوداني الذي تابع الحلقات الثلاثة للبرنامج ليقف على الأسرار التي تحدث عنها أعضاء نظام الأخوان في فترة حكم الثلاثين عاماً .







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