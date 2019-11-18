الكشف عن تفاصيل جديدة عن فساد الحوثيين ووزير يصف مكتب عبدالملك بـ«القذر»

كشف مصدر، مطلع تفاصیل جدیدة عن الفساد الذي یمارس تحت سیطرة ما یسمى حكومة «الحوثي» في صنعاء وكیف أن أحد الوزراءالتابعین لعبدالملك الحوثي وصف مكتبھ بـ«القذر»، كنایة عن التصرفات الفاسدة، والذي یواصل دعمھ الفاسدین

یواصل وزراء حوثیون فضح وكشف حقائق ومخططات لصور الفساد والنھب والسرقة التي یمارسونھا كوزراء ومسؤولین في حكومة الانقلاب في صنعاء، وتأتي تلك الاعترافات بشكل متواصل من قیادات وزاریة علیا، بعضھم لا یزال على رأس عملھ، والبعض الآخر ممن تركوا مواقعھم، لیفتحوا صفحات اعتراف من داخل صنعاء بعملیات النھب والسرقة بین الوزراء، وكیف سرقوا قوت وأموال الشعب

. یأتي ذلك في وقت یحرم فیھ الحوثي آلاف الموظفین من رواتبھم لسنوات.

وكشفت الاعترافات الأخیرة حجم وضخامة الأموال المنھوبة تحت مسمیات مختلفة لتضخ في الأخیر في حسابات الوزراء ومصالحھم الشخصیة دون رقیب أو مساءلة.

وأكد المصدر، وفق صحيفة “الوطن” أنھ بعد أقل من 10 أیام من خروج وزیر التجارة والصناعة السابق عبده بشر في مجلس النواب ومھاجمتھ رئیس المجلس السیاسي مھدي المشاط، واصفا إیاه بـ«حامي المفسدین»، خرج وزیر السیاحة في حكومة الانقلابیین ناصر محفوظ باقزقوز مھاجما الحوثیین ووصفھم بـ«الحرامیة والعابثین».

وذكر المصدر أن وزیر الساحة ھدد عبدالملك الحوثي بأنھ إذا لم یوقف تلك العملیات التي یمارسھا الوزراء فإنھ سیكشف مزیدا من الفضائح والأسرار، وقال: «لكم أن تتخیلوا كیف أن 30 ملیون ریال شھریا ھي مصروفات لمكتب مسؤول واحد، ولو أخذنا متوسط للمرتبات 100000 فسیوزع ھذا المبلغ على 300 موظف كرواتب».

وتابع: «عند إضافة مصروفات مزایا أخرى تحت مسمیات مختلفة وما یدفع ثمنا للسیارات وتغییر أثاث المكاتب والدیكور فستكون النتیجة أن مسؤولا في میلیشیا الحوثي یكلف البلد مرتبات تكفي لـ1000 موظف».

فساد البنك المركزي

وبین المصدر أیضا أن باقزقوز یرید كشف الوجھ القبیح للحوثیین، قائلا إنھ ھناك من یعتقد أن ھذه المیلیشیا تسطر الانتصارات في كل مكان من الیمن، ولكن یجب تسلیط الضوء على الجانب المظلم. وأضاف: «تعبنا من السكوت عن المحسوبین على قیادات الحوثي بذریعة العدوان على الیمن، وسنبدأ من عند المسؤولین عن عدم دفع المرتبات، فأولا ھناك رشید أبو لحوم الذي یعمل حالیا محافظا للبنك المركزي في صنعاء، فخلال 6 أشھر تم تعیینھ وكیلا مساعدا ثم وكیلا ثم وزیرا للمالیة ثم محافظا للبنك، كل ذلك خلال 6 أشھر، بینما ھو خریج جدید ولا یمتلك أدنى درجة أو مستوى من الخبرة والمعرفة، ووصل إلى مكتب وزارة المالیة بسیارة تاكسي بالإیجار، والیوم لدیھ أسطول من السیارات، ویستلم شھریا 30 ملیون ریال من وزارة المالیة».

وأضاف الوزیر نقلا عن المصدر: «عندما یتسلم ھذا المبلغ والناس بدون مرتبات فماذا یعني ذلك؟ ألیس ھذا الفساد بعینھ. حتى إنھ عندما انتقل للعمل في البنك رفض الجلوس على المكتب قبل تغییر الأثاث والدیكور، وتم تجدیده بأكثر من 25 ملیون ریال، وذلك في الوقت الذي لا یجد فیھ أغلب المواطنین قوت یومھم أو حتى أنبوبة غاز أو رشفة حلیب لأطفالھم».

مكتب قذر

كشف باقزقوز أن أبو لحوم یقف خلفھ شخص یدعمھ اسمھ ھو ھلال المؤید، الذي تم إخراجھ من السجن المركزي بالحدیدة بعد إدانتھ في قضایا خیانة للأمانة، وھلال المؤید ھو الشخص المسؤول عن الاقتصاد والمالیة، ومدعوم من مكتب عبدالملك الحوثي، من ذلك المكتب الذي یواصل العبث ویدعم المفسدین.

وأضاف: «ھؤلاء یدعمھم مكتب القائد الحوثي الذي ینطلق الفساد منھ وبواسطتھ یحصل الفاسدون على الحمایة، ومن مكتبھ تتم التعیینات لھم بسرعة البرق، ولن تتم محاربة الفساد إلا عندما یتم تنظیف ھذا المكتب من الفاسدین بعدھا یمكن تنظیف البلد».

وقال باقزقوز مخاطبا عبدالملك الحوثي: «إذا لم تتدخل لإیقاف الفساد فسوف أكشف مزیدا من المتسترین بالمسیرة والعابثین بالبلد، وھناك متسع من الوقت للتصحیح وتنظیف القذارات»، مبینا أنھ لا تھدید أو ترھیب یخشاه یمكنھ إیقافھ غیر الموت أو الاعتقال