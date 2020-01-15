الكشف عن خارطة انتشار الجيش والأجهزة الأمنية في محافظة أبين بعد الاتفاق بين الشرعية والانتقالي

كشفت مصادر سياسية وعسكرية عن خارطة انتشار الجيش الوطني والأجهزة الأمنية في محافظة أبين(جنوبي اليمن) بموجب اتفاق الرياض فيما يخص الجانب العسكري والأمني.

وقالت المصادر، إن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتفقا على أن تتولى قوات الأمن العام والخاص والشرطة العسكرية ملف الأمن في مدينة زنجبار وأن يعاد تفعيل مراكز الشرطة في باقي مديريات المحافظة.

وأضافت المصادر، إن الاتفاق تضمن إعادة تمركز اللواء الثالث حماية رئاسية في معسكر العمري الواقع في مديرية ذُباب عند الساحل الغربي للبلاد في حين أتفق الطرفين على نقل قوات اللواء 39 مدرع إلى مديرية “لودر” شمالي شرق محافظة أبين.

وأشارت المصادر، إلى أن ذلك الاتفاق جاء عقب اجتماعٍ عقده ضباط سعوديون بقادة في الجيش الوطني وقادة الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين، لترتيب إعادة الانتشار في المحافظة.